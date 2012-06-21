Лікар Жаклін Соу з Університету Британської Колумбії проводить одне з найбільших в історії медицини дослідження серцевих захворювань через розшарування коронарної артерії. Експерт вважає, що світове наукове співтовариство в недостатній мірі вивчило всі механізми роботи серця, що головним чином призводить до серцевих нападів у жінок. Саме слабка стать Канади і США в період з 2014 до 2018 року почала частіше звертався до лікарів з такими ж симптомами, що й чоловіки. Пацієнтки скаржилися на біль в грудній клітці, прискорене серцебиття, задишку і запаморочення.
Розшарування коронарної артерії найчастіше відбувається саме собою, а не через травми, катетери або хірургічні втручання. Кров накопичується в місцях розриву тканин, уповільнює або повністю блокує кровообіг в організмі, викликаючи серцевий напад. Через неякісну діагностику розшарування не відображається на ангіографії, а хворим прописували таблетки для блокування синтезу холестерину. Жаклін Соу назвала оптичний когерентний ультразвук для дослідження стінок артерій найефективнішим на даний момент.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»