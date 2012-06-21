Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі охорони здоров’я підписали напередодні вихідних профільне вітчизняне міністерство та уряд канадської провінції Онтаріо. Така співпраця відкриває широкі можливості не лише для обміну інформацією чи досвідом, а й для організації навчальних програм, упровадження спільних дослідницьких проектів.
«Ми підписуємо меморандум з урядом Онтаріо про трирічну програму співпраці в розвитку галузі охорони здоров’я. Наше завдання — перебудувати систему охорони здоров’я України на сучасну, ефективну систему ХХІ сторіччя. І ми раді, що нам допомагає Канада, яка підставляла Україні плече у найважчі моменти», — цитує прес-служба відомства слова в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.
МОЗ України та уряд провінції Онтаріо домовилися обмінюватись інформацією й надавати можливості для навчання щодо таких пріоритетних проблем, як профілактика й контроль захворювань, невідкладна допомога, психічне здоров’я та різні види залежності, освіта медичних працівників, телекомунікації та телемедицина, сільська медицина й надання медичних послуг.
«Разом з Україною працюємо над упровадженням програм підготовки, навчання та обмінну знаннями фахівців. Ця угода зміцнює відносини між нашими країнами: розвиваємо партнерство, щоб обмінюватись інформацією про надання медичної допомоги, а також реалізовувати спільні програми, які будуть корисними обом країнам. Сподіваємося на плідну співпрацю», — наголосив міністр охорони здоров’я та довгострокової допомоги провінції Онтаріо Ерік Хоскінс.
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«Урядового кур’єра»