Старт цілій низці економічних ініціатив дало підписання Меморандум між Луганщиною, МінТОТ та Канадською комерційною корпорацією – агентством уряду Канади про підтримку інвестиційних проектів та розвиток двосторонніх комерційних відносин.
Зокрема, розглянуто можливість освоєння нових перспективних напрямів енергетики та відновлюваних енергоресурсів. Тож представниками канадської компанії під час Дня поля на Луганщині презентували проект будівництва біогазового комплексу: його хочуть звести за донорські гроші від уряду Канади.
«Тваринництво дає гній великої рогатої худоби, рідку гноївку свиней, пташиний послід і так далі. Рослинництво – відходи зернових, кукурудзи, зелених трав, будь чого. Якщо їх утилізувати, можна отримати біогаз, а його перетворити на електричну та теплову енергію», – каже комерційний директор компанії Ольга Сидорчук.
Окрім того, за її словами, під час переробки органічних відходів є можливість отримати більш ефективний, ніж зазвичай компост для удобрення ґрунтів.
Вже проаналізовано сировинну базу області на предмет поголів'я великої рогатої худоби і свиней та обрано район, де найбільше поголів'я і відповідно найбільша кількість органічних відходів. Попередні розрахунки показали, що можна звести біогазовий комплекс потужністю 1 мегават. Це буде перший такий комплекс на Луганщині.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»