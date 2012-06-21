Вчені пов'язали депресію у людей похилого віку з нестачею вітаміну D
Надлишок вітаміну D викликає атеросклероз і проблеми з нирками – вчені
Вчені розповіли, чим небезпечний брак вітаміну D в організмі і як його уникнути
Канадські вчені закликали не зловживати вітаміном D. За їхніми словами, надмірний прийом вітаміну призводить до руйнування нирок. Про це йдеться в журналі CMAJ.
Як приклад вчені взяли випадок, що стався з 54-річним канадцем, який звернувся до лікарів зі скаргами на самопочуття.
Початкові аналізи не виявили у нього ніяких патологій, однак при більш докладному обстеженні лікарі виявили в крові чоловіка високі дози кальцію і паратирина. Фахівці з’ясували, що те ж саме відбувається під час прийому великої кількості вітаміну D.
Пізніше з'ясувалося, що пацієнт приймав вітамін за порадою знайомого протягом трьох років. Але загострення сталося під час відпочинку, коли він багато часу перебував на пляжі, на сонці доза вітаміну D в його організмі збільшилися в рази.
Тепер після тривалого і дорогого лікування чоловік живе з хронічною хворобою нирок третьої стадії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»