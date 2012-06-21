Вчені з Університету Ватерлоо в Канаді розробили перший в світі квантово-тепловий двигун. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.
Для створення пристрою дослідники використовували систему зі спіном 1/2 на основі молекули хлороформу і застосували методи ядерного магнітного резонансу. За допомогою радіочастотного поля вони змінили магнітний момент ядерного ядра ізотопу вуглець-13, щоб отримати цикл Отто – термодинамічний цикл, який використовується в двигунах внутрішнього згоряння.
За словами вчених, різниця енергій між двома можливими орієнтаціями магнітного моменту ядра збільшується і зменшується подібно поступальному руху поршня в двигуні автомобіля. При виконанні одного квантового циклу Отто на максимальній потужності тепловий двигун має коефіцієнт корисної дії, що дорівнює 42%, що близько до термодинамічної межі (44%).
У майбутньому дослідники сподіваються знайти способи оптимізації роботи невеликих квантових теплових машин, демонструючи їх ефективність у реальних експериментах. Це допоможе створити досконаліші квантові холодильники для обчислювальних пристроїв.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»