Вітчизняний уряд зацікавлений у розвитку й успішності міжнародного та вітчизняного бізнесу в Україні й відкритий до будь-яких пропозицій, які сприятимуть цьому процесу. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками ділових кіл Канади. Зустріч відбулася в межах обговорення шляхів поглиблення співпраці двох держав та запровадження режиму вільної торгівлі, який набрав чинності із серпня цього року.
Глава уряду підкреслив, що Канада була і залишається надійним партнером України і наші країни історично поєднують глибокі й міцні політичні та економічні зв’язки. А угода про зону вільної торгівлі слугує чудовим майданчиком для поглиблення співпраці, наповнення її конкретним змістом через реалізацію спільних проектів та залучення інвестицій.
Поліпшення ділового й інвестиційного клімату в Україні, наголосив Володимир Гройсман, залишається одним із ключових пріоритетів уряду, саме тому дискусії з бізнесом для вирішення поточних питань і вироблення стратегічних рішень стали доброю традицією. Дієві механізми діалогу влади й бізнесу — рада бізнес-омбудсмена, офіс залучення та підтримки інвестицій, а результат перемовин втілюється в структурних реформах та ініціативах, які активно запроваджує уряд. Серед них — прозоре відшкодування ПДВ, детінізація економіки, розумне регулювання, формування законодавства із захисту прав інвесторів та проведення прозорої приватизації тощо.
«Ми закладаємо на наступний рік 3% зростання ВВП. Розуміємо, що цього недостатньо, і готові поліпшити цей показник. Але постає питання залучення інвестицій. Я зацікавлений в успішності бізнесу. Важливо, щоб кожен, хто працює в Україні, міг сказати: «Я успішний в Україні», — повідомляє позицію Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Україна може стати однією з найдинамічніших економік на континенті».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»