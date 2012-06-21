Аперкот Ентоні Джошуа (20-0, 20 КО) в 11-му раунді бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі проти Володимира Кличка (64-5, 53 КО) назвали ударом року за версією телеканалу HBO.
Після цього удару українець протримався ще кілька секунд, після чого рефері зупинив бій.
Поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа за титули WBA, IBF, IBO у суперважкій вазі відбувся 29 квітня в Лондоні. Тоді британець побував у нокдауні, але в підсумку зумів повернутися в бій і нокаутувати Кличка-молодшого в одинадцятому раунді. У Володимира була можливість провести реванш, однак він прийняв рішення завершити кар'єру.