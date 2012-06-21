На Донеччині поблизу лінії розмежування є 113 навчальних закладів, де за партами — понад 15 тисяч малих жителів краю. Усі школи перебувають у зоні особливої уваги правоохоронців. А напередодні зимових канікул тут вирішили додатково подбати про безпеку дітей: начальник Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Микола Семенишин разом з керівниками територіальних підрозділів побував у школах поблизу Бахмута.
У травні 2018-го бойовики проросійських незаконних збройних формувань своєрідно «привітали» місцевих із наближенням літніх канікул: Новолуганськ та Світлодарськ обстріляли, а один із 122-міліметрових снарядів упав на території світлодарської школи, де йшли заняття. На щастя, ніхто із 387 дітей та 46 дорослих не постраждав. Лише у приміщенні від вибуху повилітали шибки з понад 60 вікон. Правоохоронці обговорили з директорами та педагогами організацію безпечного відпочинку дітей. Вирішено, що поліцейські супроводжуватимуть малечу під час всіх поїздок та екскурсій.