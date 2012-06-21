Київський національний університет імені Тараса Шевченка до весни скасував заняття через відсутність коштів для оплати за тепло та електроенергію.
Про це повідомив експерт з енергетики Андрій Герус, передає "Громадське радіо".
«Формально це називається «дистанційне навчання». Але всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас нема. Ну читайте книжки, розв'язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити», - зазначив Герус.
За словами студента університету, навчання перевели у дистанційний режим до 5 березня. Однак рекомендацій і настанов студенти не отримали.