Указом Президента України 2017-й проголошено Роком Української революції 1917—1921 років. Кабінет Міністрів також ухвалив рішення вшанувати цю дату — першого досвіду українського державотворення у ХХ столітті. Однак мало хто знає, що 100 років тому епіцентром не просто революційного руху, а й символом проголошення майбутньої незалежності могла стати Канівщина.
Як свідчить історична довідка, в липні 1917 року Канівська повітова земська управа надіслала телеграму уряду Центральної Ради, що вона «приймає до виконання вказівки Ради як найвищої адміністративної власти на Україні».
У цей період так звані українські самостійники на чолі з Миколою Міхновським вибудували план військового перевороту, в якому Каневу відведено одну з ключових ролей. Адже згідно із задумом авторів, оприлюднення незалежності України передбачали здійснити там, де вічно живий дух Кобзаря, — в Каневі.
Полк імені Богдана Хмельницького мав прибути пароплавами до Чернечої гори і провести святочний церемоніал проголошення незалежності біля національної святині. Однак вступ більшовицьких військ до Києва не дав змоги здійснити заплановану акцію.
На Черкащині до 100-річчя подій Української революції вже провели певні заходи. Зокрема, мітинги з нагоди святкування Дня Соборності України. У Каневі містяни утворили ланцюг через Дніпро й поклали квіти до могили Тараса Шевченка та пам’ятного знака В’ячеславу Чорноволу. Для школярів демонстрували фільм, присвячений подіям 29 січня 1918 року поблизу станції Крути.
Масовими заходами заплановано відзначити 100-річчя проголошення Української Народної Республіки. Розроблено екскурсійний маршрут місцями революційних подій у Каневі.
Також у міській бібліотеці можна переглянути добірку літератури, присвяченої 100-річчю формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку утворення українського національного війська. Готують виставку літератури, присвячену створенню Генерального секретаріату Центральної Ради та першого українського уряду. А в Каневі планують провести тематичний вечір «Симон Петлюра як засновник Національного заповідника «Тарасова Гора» та круглий стіл, присвячений 100-річчю Канівського віча 4 липня 1917 року, на якому ухвалили резолюцію про визнання та підтримку Центральної Ради.
Особливу увагу в місті приділяють упорядкуванню місць, пов’язаних з подіями Української революції. Для цього управління містобудування та архітектури розробляє ескізний проект Меморіалу героїв-борців за Україну різних історичних епох, зокрема й учасників подій Української революції.