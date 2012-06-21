Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Представники військової прокуратури Об’єднаних сил спільно із слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, оперативниками управління захисту економіки в Донецькій області та Національної поліції припинили злочинну діяльність командира роти резерву однієї з військових частин Національної гвардії, дислокованої у Донецькій області.
«Капітан Національної гвардії вимагав і отримав від громадянина С. неправомірну вигод в сумі 13 тисяч 800 гривень (500 доларів США) за сприяння для підписання контракту на проходження військової служби у згаданій військовій частині. При отриманні другої частини хабара у сумі 7 тисяч 800 гривень військовослужбовець був затриманий відповідно до ст. 208 КПК України, гроші вилучені», – повідомили у прес-центрі ООС.
Проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, після чого буде вирішене питання про повідомлення офіцеру про підозру та обрання стосовно нього запобіжного заходу.