Німецька команда WARR Hyperloop перемогла в змаганні Hyperloop Pod Competition, проведеному SpaceX серед розробників капсул транспортної системи Hyperloop і супутніх технологій. Максимальна швидкість капсули склала 466 кілометрів на годину, що стало рекордом для капсул Hyperloop.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Концепція транспортної системи Hyperloop була представлена ще в 2013 році Ілоном Маском. Траса Hyperloop є трубою діаметром кілька метрів, всередині якої підтримується низький тиск. За рахунок цього пасажирська або вантажна капсула всередині труби може пересуватися практично без аеродинамічного опору і розганятися до швидкості близько 1200 кілометрів на годину. Реалізацією і розвитком транспортної системи займаються кілька компаній, як наприклад, Hyperloop One, якій належав попередній рекорд швидкості капсули, що дорывнюэ 386 кілометрів на годину, так і компанії самого Маска. Будівництвом діючих трас займається The Boring Company, а SpaceX проводить некомерційні змагання між командами з різних організацій і країн, які розробляють капсули Hyperloop.
Змагання, які пройшли 22 липня в штаб-квартирі SpaceX, стали вже другими. Раніше конкурс проводився у два етапи, які пройшли в січні і серпні 2017 року. Переможцем обох етапів стала команда WARR Hyperloop з Мюнхенського технічного університету. На другому етапі її капсула розігналася до 323,5 кілометрів на годину. Команда вирішила брати участь і в новому конкурсі, але вдосконалила капсулу для досягнення більшої швидкості. Інженери замінили 50-кіловатний електромотор на вісім окремих електромоторів на кожному колесі, які в сумі мають потужність 240 кіловат. Крім того, розробники трохи змінили форму корпусу і зменшили його аеродинамічний опір.
Всі ці доробки дозволили команді розігнати капсулу до 466,7 кілометрів на годину і перемогти в змаганні. Крім того, команда отримала додатковий приз за розробку і демонстрацію іншої капсули, оснащеної магнітною підвіскою. Два інших додаткових призу отримали команди UW Hyperloop і Eirloop.
ДОВІДКА "УК"
Hyperloop – це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається зі сталевих труб, усередині яких пересувається потяг – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 1200 кілометрів на годину.