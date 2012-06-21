Діабет 2 типу – це такий стан, коли організму складно контролювати стрибки цукру в крові. У цей момент реакція на інсулін зменшується, через що глюкоза підвищується. Це захворювання може викликати неприємні симптоми, які порушують звичний ритм життя: підвищене сечовипускання, сильна спрага, постійна втома, проблеми із зором і серцево-судинною системою.
За словами медиків, здорова дієта є одним з кращих способів контролю цукру. Лікарі радять включити в раціон фрукти, овочі, деякі борошняні продукти, а разом з тим звести до мінімуму жирну, солону і солодку їжу. Нові дослідження показали, що напої також мають «цілющий» ефект у боротьбі з діабетом.
Медики розповіли, що «зелений» обід допоможе збалансувати кількість глюкози: листові овочі містять багато антиоксидантів. Фахівцями було встановлено, що сік капусти знижує рівень цукру і покращує кров'яний тиск. Вчені провели експеримент: пацієнти з діабетом 2 типу пили 300 мл капустяного соку щодня протягом 6 тижнів. Результати показали, що стан у таких людей покращав, на період дослідження стрибків глюкози не спостерігалося.
Медики також відзначили, що напій зі шпинату, селери і петрушки також нормалізує порушення цукрового балансу. Додатково радять додати фізичну активність в режим дня.
Лікарі наголошують, що діабет 2 типу – серйозне захворювання, а тому займатися самолікуванням небезпечно. При виявленні симптомів обов'язково звернутися до фахівців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»