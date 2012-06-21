У Краснограді на Харківщині скористалися дистанційним навчанням школярів і за цей час збудували сучасний харчоблок у навчально-виховному комплексі № 2 та відкрили нову додаткову групу в НВК №3.
За словами голови Красноградської райдержадміністрації Олександра Кайдаша, у місті активізували ремонтні роботи для створення кращих умов для школярів. А зведення сучасного харчоблоку розпочали ще торік у серпні. Стара їдальня НВК №2 вже давно не відповідала ні сучасним вимогам, ні санітарним нормам. Тут зробили капітальний ремонт, повністю замінили внутрішні інженерні мережі, облицювали кахлем стіни та підлогу, замінили двері на металопластикові, встановили енергоощадні освітлювальні прилади, запрацювала новітня система вентиляції.
Усі роботи з ремонту та облаштування новим кухонним приладдям і меблями обійшлися бюджету району майже в чотири мільйони гривень. Але справа цього варта, стверджують працівники НВК та батьки дітлахів.
Як розповів директор НВК №2 Іван Шокодько, безкоштовним гарячим харчуванням у закладі охоплено близько 260 школярів: це учні 1—4 класів та діти пільгових категорій. А з нового навчального року школярі тут зможуть харчуватися більш якісно. Нова їдальня розрахована на 122 місця і дозволяє організувати обіди для всіх упродовж двох великих перерв.
У найближчих планах місцевої влади — створення єдиної системи організації харчування школярів і дошкільнят, що, на думку Олександра Кайдаша, сприятиме ефективному і прозорому використанню бюджетних коштів та обумовить впровадження єдиного меню і поліпшить якість їжі.
Новосілля у відремонтованому приміщенні для додаткової групи, розрахованої на 20 дітлахів, відбудеться невдовзі і в дошкільному підрозділі НКВ №3. Чимало батьків вже оформили заяви для влаштування своїх чад у цю групу, адже у садочку створили і справді чудові умови для малюків. На 100 квадратних метрах тут обладнали сучасну ігрову, спальну кімнату, роздягальню. Відремонтували туалет і душову для дітей. Районна влада зі свого бюджету надала майже мільйон гривень, третина яких була витрачена на придбання іграшок та інвентарю. Загалом до складу дошкільного підрозділу Красноградського НВК №3 входять 8 груп на 130 дітей різного віку.
Як зазначив директор цього закладу Григорій Кашуба, дітей до додаткової групи набиратимуть поступово, згідно з вимогами другого етапу послаблення карантину. Це дуже важливо, адже у нову групу прийдуть малюки до трьох років, котрим необхідна поступова адаптація. А заяв від батьків майбутніх новоселів, які вже встигли ознайомитися з умовами садочка, назбиралося чимало.
За словами начальниці відділу освіти Красноградської райдержадміністрації Антоніни Турової, відкриття нової групи розв’яже проблему черг у райцентрі. Відтепер у місті з’явилися навіть вільні місця в садочках.