Зважаючи на те, що багато українців, на жаль, сприймає запровадження карантину легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець звернувся до громадян.
«Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. Ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких та знайомих», – цитує його слова пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Ілля Ємець наголосив, що карантин – не канікули чи відпустка. «Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція – нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Прості речі рятують життя. Тому всіма способами пропагуйте домашній режим», – закликав українців міністр.
Він констатував, що влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності піде ще на більш жорсткий режим, навіть, якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі, адже їх обов’язок – захистити український народ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»