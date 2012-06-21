Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що карантинні заходи торкнулися такого медичного обслуговування, як планових медичних обстежень, планових операцій. Але ці заходи жодним чином не стосуються невідкладної медичної допомоги, як екстреної, так і ургентної.
Також на традиційному брифінгу він розказав про те, що в міністерстві окремі групи лікарів напрацьовують клінічні протоколи лікування різних хвороб, адже по багатьох з них протоколи застарілі, зокрема із застарілими препаратами.
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