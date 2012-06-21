У багатьох країнах ЄС, де запроваджено жорсткі карантинні заходи у зв’язку з епідемією хвороби, спричиненої коронавірусом, влада заборонила громадянам залишати домівки без потреби. Аби переконати людей, що це не просто надлишкові жорсткі перестороги, а життєво необхідні вимоги, у деяких країнах за порушення карантинних норм запровадили чималі штрафи.
В Італії, яка опинилась у центрі епідемії COVID-19, на порушників карантину чекає тюремне ув’язнення до трьох місяців чи штраф понад 200 євро. Якщо на вулицю вийде заражена коронавірусом людина, то вона може провести в тюрмі до 12 років.
Іспанія — друга в Європі країна за темпами поширення небезпечної хвороби. Іспанська влада жорстко заборонила громадянам виходити на вулицю без нагальної потреби. Тільки по продукти, в аптеку й на роботу. В інших ситуаціях для виходу на вулицю потрібен спеціальний дозвіл. Порушникам загрожують штрафи 500—2000 євро або тюремне ув’язнення.
У Чехії через епідемію COVID-19 запровадили обов’язковий карантин для всіх громадян, які протягом останніх двох тижнів повернулися з Італії. За його порушення доведеться сплатити штраф 130 тисяч євро.
Уряд Австрії запровадив повну заборону на масові зібрання й жорсткі обмеження на вихід із дому. Дотримання карантинних заходів контролює поліція. Як пояснили у федеральній канцелярії Австрії, якщо поліцейські зустрічатимуть на вулиці групу осіб, їй рекомендуватимуть розійтися. За відмову це зробити накладатимуть штраф до 2180 євро. Штраф стягуватимуть і з тих, хто порушить заборону на використання спортивних та ігрових майданчиків. Його сума становить 3600 євро.
У Греції штрафуватимуть на 5000 євро громадян, котрі, як пояснила пресслужба уряду, «демонструють антигромадську поведінку і порушують оголошені заходи».
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»