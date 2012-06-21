Онлайн презентація цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина у мобільному додатку «Дія» відбулася сьогодні за участі Президента Володимира Зеленського й Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Під час презентації глава держави доручив уряду забезпечити можливість надання співгромадянам можливості отримувати всі державні послуги онлайн, «без необхідності оббивати пороги будь-яких кабінетів чиновників».
«Ми були десяті, хто запровадив у світі цифрові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію, – продовжив Президент. – А тепер стали одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти».
«Уряд продовжуватиме курс на цифровізацію. Розуміючи цей тренд, ми закладаємо його в основу державної стратегії трансформації. Ми реалізовуватимемо ці стратегії трансформації в усіх сферах. І говоримо не тільки про водійські права та паспорти», – доповнив главу держави Денис Шмигаль.
Послуги онлайн і надалі розвиватимуться в соціальній сфері, в освіті, у підприємництві. Так, найближчим часом влада відкриє шлях громадянам до істотного спрощення оформленням допомоги при народженні дитини, відшкодування вартості послуг за доглядом за дитиною до 3 років.
Поступово можна буде отримати довідку про відсутність судимості, переглянути мапу, подати позов до суду.
А невдовзі на порталі з’являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги галузі будівництва, соцзахисту, реєстрації юридичних осіб. Можна буде перевірити інформацію про себе з п’яти державних реєстрів, повідомляє Укрінформ.
Загалом на порталі вже є 27 публічних послуг. Упродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг», – запевнив Прем’єр. А в актуальності послуг онлайн і необхідності їх прискореного розвитку нас переконує кожен день, прожитий в умовах вимушених карантинних обмежень
Відділ новин
«Урядового кур’єра»