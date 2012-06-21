Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Днями в окупованому проросійськими незаконними збройними формуваннями Донецьку відбувся другий «республіканський з’їзд координаторів міжнародної …» Стоп. Якщо ви думаєте, що на загарбаній території також почали координувати спільні дії для запобігання коронавірусного лиха, від якого зараз потерпає весь цивілізований світ, то помиляєтеся. Бо на заході йшлося про підготовку і проведення «міжнародної патріотичної акції «Безсмертний полк». А те, що це питання по той бік лінії розмежування нині є найважливішим, свідчить і участь у «з’їзді» глави «ДНР» Дениса Пушиліна.
«Ми продовжуємо готуватися до заходів до року Великої Перемоги. «Безсмертний полк» - вже традиція, і цей рік не повинен стати винятком. Щоб акція пройшла успішно, підготовчі заходи відіграють важливу роль», - нагадав він всім присутнім.
А про активну підготовку до травневих масових дійств розповів так званий головний спеціаліст головного штабу громадської організації «Молода Республіка» Михайло Фролов. За його словами, акція до Дня Перемоги відбудеться аж у 19 населених пунктах «ДНР» і передбачається участь у ній 170 тисяч людей, з яких 130 тисяч – у Донецьку.
Реакція місцевих жителів, яких у період карантину у всьому світі та великої кількості хворих і померлих від коронавірусу хочуть зігнати на масові акції? Більшість поки відмовчуються. А деякі не шкодують «епітетів» на адресу місцевих керівних маріонеток Кремля. Тому поміж коментарів та їдких висловів у мережах діагноз «Побєдобєсіє головного мозку» виглядає ще відносно пристойним.