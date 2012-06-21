Сьогодні на позачерговому засіданні уряду розглядають питання про продовження карантину до 22 травня включно. Водночас, йдеться про пом’якшення деяких його норм.

Про подальший перебіг ми повідомлятимемо окремо.  

Відділ новин
«Урядового кур’єра»
 