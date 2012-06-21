Як і анонсувало Міністерство охорон здоров’я, під час сьогоднішнього засідання уряду схвалено постанову щодо продовження дії карантину до 11 травня 2020 року, що спричинене продовженням зростання рівня захворюваності на коронавірус і небезпекою, яку він несе. Дозволено перевезення громадським транспортом донорів крові через складну ситуацію з банком крові в Україні.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що саме 11 травня вважатиметься точкою «К» – кінець карантину. «Карантин буде послаблено, якщо протягом десяти днів кількість нових хворих залишатиметься на рівні плюс мінус 5%, якщо наповненість лікарень, які працюють з коронавірусною хворобою, буде меншою 50% (зараз вона на рівні 10%)», – уточнив Прем’єр.
Денис Шмигаль серед послаблень обмежень назвав відкриття доступу до парків і скверів, відкриття магазинів продовольчих і побутових товарів, частини об’єктів побутової сфери. «Частина українців повернеться на роботу. Економіка почне відновлюватися», – оптимістично зауважив він.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»