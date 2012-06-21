Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Карантин негативно впливає не лише на здоров’я. Він боляче вдарить і по кишенях сільгоспвиробників, причому одразу з двох боків, повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ІАЕ) академік НААН Юрій Лупенко в коментарі інформаційному агентству «Укрінформ».
Перший негативний чинник — це збільшення витрат аграріїв через подорожчання ресурсів та послуг. Адже в умовах карантину їх пропозиція скорочується, крім того, дається взнаки девальвація національної валюти (щоправда, і під час її зміцнення ціни щось не квапилися падати – «УК»).
Але це ще не все: майже стовідсотково імовірне падіння доходів сільгоспвиробників під час реалізації продукції, зокрема на експорт, через падіння цін на світових ринках, яке спостерігаємо вже зараз, а також обмеження переміщення товарів.
Від цього найбільше постраждають (точніше, вже страждають) малі сільгоспвиробники та особисті господарства, які реалізовували продукцію на міських ринках, але зараз практично не мають можливості це зробити. Найгірше, що їхня продукція, як от овочі, зелень, молоко та молочні продукти, на відміну від зерна, довго лежати не може, вона псується, отже, її виробники не тільки втрачають джерело доходів, а й лишаються у збитках.
А що стосується великих аграрних компаній, тут додається ще третій чинник: падіння котирувань їхніх цінних паперів на світових ринках. А це може призвести до збільшення вартості інвестиційних ресурсів для таких компаній.
Всі ці чинники позначаться на весняній польовій кампанії 2020 року, наголошують в ІАЕ. Хоча площі обробітку й не скоротяться, однак можуть зменшитися обсяги технологічних операцій та їх кількість. Щоправда, зауважують вчені, це суттєво не вплине на урожай, але це ще хтозна…
А от у тваринництві спад виробництва, на думку фахівців, може бути істотний як через скорочення поголів’я, так і через неможливість реалізації продукції. Щоправда, тоді імовірно зростуть обсяги переробки сільськогосподарської продукції: її більше не буде де подіти, крім як на переробні підприємства. Отже, вони цього року не нарікатимуть на долю.