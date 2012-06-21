Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Завдяки жорстким карантинним заходам удалося запобігти понад 3,1 мільйона смертей, пов’язаних з коронавірусом, у 11 європейських країнах. Такого висновку дійшли автори дослідження Імперського коледжу в Лондоні, яке було опубліковано в журналі Nature.
У лютому та березні в більшості країнах ЄС запровадили радикальні обмежувальні заходи, спрямовані на протидію поширенню епідемії коронавірусу. Внаслідок цього було зачинено магазини, підприємства, школи, ресторани, а громадян просили якомога менше виходити за межі своїх домівок.
Вчені з Імперського коледжу Лондона вирішили проаналізувати дані з 11 європейських країн, серед яких, зокрема, Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина. Їхнє дослідження охоплювало період з 24 лютого, від початку епідемії, по 4 травня, коли більшість країни почали вихід із карантину. На той час у цих країнах було зафіксовано понад 130 тисяч смертей через коронавірус. «Ці дані свідчать, що без жорстких обмежувальних заходів смертей від Covid-19 було б значно більше», — стверджує один із авторів дослідження Самір Бхатт. Вчені використовували моделі поширення певних хвороб, що дало їм змогу припустити, якою була б смертність без карантину.
Згідно з їхніми підрахунками, якби уряди вчасно не запровадили обмеження, до 4 травня у цих країнах загинуло б 4,2 мільйона людей. Оскільки офіційне число загиблих у цих країнах становить близько 130 тисяч, це означає, що карантин врятував життя близько 3,1 мільйона людей. «Наша модель дає змогу припустити, що заходи, запроваджені в цих країнах у березні 2020 року, були успішними в боротьбі з епідемією, бо зменшили базове репродукційне число — середню кількість осіб, котрі безпосередньо інфікуються хворим упродовж усього заразного періоду хвороби», — сказав співавтор дослідження Сет Флаксман . Перед запровадженням карантину базове репродукційне число у цих країнах було набагато вищим за одиницю, а це означає, що одна хвора людина заражала багатьох інших, і саме це давало вірусу змогу швидко поширюватися. Ближче до 4 травня у всіх країнах базове репродукційне число становило вже менше одиниці.
«Однак нерозумно було б казати, що все позаду. Ми лише на початку цієї пандемії», — застеріг Сет Флексман. Оскільки обмежувальні заходи поступово послаблюють, існує ризик, що рівень захворюваності знову зросте. «Тому ми маємо бути дуже обережними й не забувати одразу про всі заходи безпеки, бо тоді ситуація вийде з-під контролю», — підтримав колегу вчений Аксель Генді.