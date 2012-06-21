Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Перевірки виявили 142 порушення вимог чинного законодавства. Багатьом керівникам суб’єктів господарювання інспектори надіслали відповідні приписи, а органи місцевої влади та їхні структурні підрозділи одержали численні пропозиції стосовно поліпшення роботи. За порушення вимог санітарного законодавства на посадових осіб накладено 24 штрафи. Від роботи відсторонено 14 працівників. За ініціативою фахівців Держпродспоживслужби за порушення карантинних заходів органи поліції склали 8 протоколів.
Працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області обстежили також 23 місця для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб з ознаками COVID-19 і надали свої пропозиції щодо можливості їх використання.