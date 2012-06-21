На тому, що карантинні заходи в Україні виправдовують себе, під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, Україна знаходиться в коридорі 400–600 нових хворих на COVID-19 на добу вже більше трьох тижнів. Також є добра статистика щодо хворих на пневмонію. Якщо раніше тестували 800-900 хворих на пневмонію на добу, то нині ця цифра в межах 250–300.
«Постійно розширюємо коло осіб щодо безкоштовного ПЛР-тестування. Наразі щоп’ять днів тестують медиків, додано до тестування правоохоронців, людей, яким потрібні планові операції за життєвими показниками. Нині розглядаються інші групи ризику, які планується тестувати. Сьогодні-завтра буде затверджено алгоритм ІФА-тестувань, що істотно розширить коло осіб, які проходитимуть тестування», – зазначив міністр.
Він також розповів, що наразі українські фармацевтичні компанії розробляють ліки для симптоматичного лікування коронавірусу, реєструючи клінічні дослідження.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»