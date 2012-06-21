Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Десятки живописних полотен місцевих художників можна було побачити на виставці, влаштованій на відкритому повітрі в закарпатському місті Берегове. Її особливість у тому, що всі представлені картини створені під час карантину. І назву автори обрали відповідну — «Карантинна творчість».
Вернісаж, який тривав протягом учорашнього дня під стінами міського Будинку культури, засвідчив, що образотворці протягом минулих місяців не дрімали. Їхні полотна дивували буянням фантазії, свіжістю образів, і багатством барв. З авторами — Ярославою Катран, Євою Ковач, Анатолієм Сакалошем і Золтаном Гоголою охоче спілкувалися глядачі, серед яких і звичайні перехожі. Користь від такої виставки безсумнівна, адже дає змогу долучити до світу прекрасного багатьох із тих, хто зазвичай оминає виставки в залах і галереях. Цього дня полотна та їхні автори самі прийшли до таких берегівчан, а також гостей цього міста — туристів і рекреантів. Роботи, котрі сподобалися, можна було тут же й придбати.