Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Наразі між Харківським національним університетом імені В. Каразіна та громадськими організаціями «Спілка ветеранів АТО», спілка інвалідів-учасників АТО «Неперможні», «Дружини АТО» та «Асоціацією консалтингових технологій», підписано Меморандум про партнерство та співробітництво, яке здійснюватиметься в межах спільного проєкту для атовців, їхніх сімей та безпосереднього оточення.
Завдяки цьому документу, науковці та студенти університету проводитимуть комплексні дослідження серед ветеранів АТО, які допоможуть вивчати та розв’язувати найгостріші проблеми ветеранської спільноти. Наукові спостереження та висновки враховуватимуться також при розробці різноманітних заходів для атовців та їхніх родин. Усе це допомагатиме значно ефективнішій інтеграції ветеранів АТО до мирного життя.
Серед низки планів цього проєкту значиться також започаткування східноукраїнського хабу для атовців та їхніх близьких.