Один з найстаріших університетів Східної Європи, який заснував у Харкові видатний український науковець, винахідник, просвітитель і громадський діяч Василь Каразін, відзначає 215-річчя. Точна дата заснування — 17 листопада, коли Олександр І підписав стверджувальну грамоту.
Нині Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — один з найпрестижніших в Україні вищих навчальних закладів. Він входить у список 500 найкращих університетів світу.
Програма святкових заходів та акцій на честь ювілею була насиченою й розмаїтою: урочисте засідання вченої ради, наукова доповідь, гала-концерти, виставки, змагання зі стрільби з лука і ще багато цікавих і захопливих дійств, за якими спостерігав сам засновник, одягнений у мантію почесного доктора університету, з постаменту пам’ятника. У різних місцевостях Харкова члени каразінської спільноти на знак 215-річчя посадили 215 дерев.