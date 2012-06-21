В основі вистави лежить однойменна п’єса польського драматурга Єжи Сітажа і литовця Лінаса Маріюса Зайкаускаса, який виступив режисером-постановником. Нове прочитання відомого твору Проспера Меріме втілили актори Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру.
Як кажуть постановники, змальовуючи відомих героїв у теперішніх обставинах, сучасні автори заглибились у психологічні нюанси їхніх вчинків. Кармен — азартна і пристрасна натура, занадто любить життя, вимагає від нього неможливого і не хоче миритися з таким, як воно є. Дотримання формальних вимог і правил, заведених порядків не для неї.
Трагічна історія Кармен, перенесена відомим європейським режисером і співавтором п’єси в сучасні умови, може здатися глядачеві надто реалістичною, але не менш цікавою, ніж безсмертні творіння класиків.
Серед відгуків тих, хто вже побував на прем’єрі, є й такі, які закликають інших не поспішати вести до театру батьків поважного віку. Адже нинішня версія цієї загальновідомої історії, яку показав театр, далека від прозаїчності першоджерела Проспера Меріме та піднесеної романтизації Жоржа Бізе.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»