У бразильському Ріо-де-Жанейро урочисто відкрили всесвітньо відомий традиційний карнавал у суботу, 10 лютого.
Мер Ріо Марселу Крівелла передав ключ від міста королю карнавалу, що знаменувало початок веселого народного свята.
Веселощі у Ріо триватимуть дев'ять днів.
На яскравому дійстві очікують 6,5 мільйонів людей, з яких півтора мільйона – туристи.
Переможців карнавалу обиратимуть на головній вулиці міста – Самбодром.
Карнавал проходить у досить важкий для Ріо час. Цього року через брак коштів у міській скарбниці було звільнено близько 80 тисяч працівників. Місто також скоротило допомогу школам самби.