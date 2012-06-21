Нинішнього серпня в українських Карпатах фестиваль «ТуСтань!» організували втринадцяте. Захід відбувався на семи локація. Тут були ристалище, ремісничі майстер-класи, театр, університет, духовна територія, літературний клуб тощо. На цих майданчиках відбулися понад 100 заходів на будь-який смак. Учасники могли взяти участь чи подивитися лицарські поєдинки, кінні турніри, ознайомитися з автентичними ремеслами, придбати сувеніри й вироби умільців на ярмарку. Як це було колись, створили тут окремі ремісничі цехи: книжників, ювелірів, малярів та гончарів.
Цьогоріч на фестивалі запропонували й кілька нових атракцій. Подбали про лицарську школу, де відвідувачі могли не лише спостерігати за боями, а й спробувати власні сили. Технологічною новинкою стала локація віртуальної реальності, в межах якої гості мали змогу здійснити віртуальний політ над фортецею. Захоплення викликали нічний штурм і лазерне дійство. Учасники заходу могли взяти участь у різних квестах, що додало непередбачуваності та інтриги.
Відкрили туристичний барометр Тустані. Як зазначив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, це не лише популяризуватиме Тустань як осередок, де можна змістовно провести час, а й стане прикладом того, що кожен, хто приїжджає, зможе доторкнутися до історії й залишити про себе згадку».
Значну увагу організатори приділили дітям, для яких створили дитячу фортецю, де було запропоновано безліч забав, танців, вистав.
Серед численних учасників фестивалю ми помітили і Голову Верховної Ради України Андрія Парубія. «Як і колись, наші хлопці на сході країни, боронячи кордони, кажуть ворогові: «Тут стань!». Хочу побажати воїнам, які сьогодні стануть до бою, перемоги. А всім учасникам фестивалю — гарного настрою та занурення в середньовічну атмосферу українського лицарства», — зазначив спікер українського парламенту.
ДОВІДКА «УК»
Упродовж IX—XVI століть біля села Урич Сколівського району на Львівщині існувало місто-фортеця Тустань, яке було митним, адміністративним і військовим центром. Щоб зберегти й раціонально використовувати це наскельне поселення, майже 25 років тому тут створили Державний історико-культурний заповідник «ТуСтань», а тепер проводять фестиваль.