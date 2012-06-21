Наприкінці грудня у Харківському художньому музеї відбулася презентація твору визначного українського живописця пейзажиста Сергія Васильківського, втрачена в роки Другої світової війни.
Митець, який художні навички здобув у Харківській гімназії, зробив великий внесок в українське мистецтво, його спадщина становила майже 3000 робіт. І майже 1500 картин Васильківський особисто передав у Харківський художній музей, але більшість із них було знищено в роки Другої світової війни. Нині в музеях та приватних колекціях зберігається близько 500 картин С. Васильківського.
Директор Харківського художнього музею Валентина Мизгіна ознайомила відвідувачів виставки з короткою історією повернення картини Сергія Васильківського в рідні стіни.
«Повернення цієї перлини — дуже важливий урок для наших музейників. Адже на прикладі проведеної роботи з повернення картини можемо бачити всю важливість безпомилкового заповнення інвентарних книг та маркувань експонатів музеїв», — зазначила Валентина Мизгіна.
За її словами, лише завдяки ретельній роботі тодішніх працівників музейної установи Україна змогла повернути свою власність на рідну землю.
Пошуками втрачених під час Другої світової війни експонатів співробітники музею займаються з років незалежності України. Перелік основних втрачених творів розміщено в міжнародному реєстрі втрачених цінностей. Два роки тому музей отримав повідомлення з Німеччини, що, можливо, наш експонат виявлено під час продажу Берлінським аукціонним домом. Музейники здійснили необхідні дослідження і навели переконливу доказову базу стосовно належності «берлінської» картини Харківському художньому музею.
Експозиція виставки «Твір С.І. Васильківського знов у Харкові: історія втрати і повернення» складається з картини та матеріалів, напрацьованих упродовж дворічної роботи з повернення роботи майстра до Харківського художнього музею, до яких входять копії архівних матеріалів штабу Розенберга, фото та листівки кількох втрачених під час війни творів, довоєнна інвентарна книга, в якій зафіксовано картину, деякі сторінки листування з німецькою стороною з приводу її повернення.
«Історія повернення картини дуже важка та цікава. Подія стала можливою завдяки злагодженій роботі працівників Художнього музею, міністерств закордонних справ і культури, а також посольств України в Німеччині та Німеччини в Україні», — зазначив під час відкриття експозиції заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.
За його словами, 94 відсотки всіх шедеврів, що зберігалися на початок Другої світової війни в Харківському художньому музеї (Українська державна картинна галерея), було або вивезено в Німеччину, або знищено.