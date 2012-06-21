У жовтні цього року критична ситуація зі зростанням ввезення в Україну бульби з-за кордону досягла свого апогею. Знову оновлено рекорд — у країну доправлено 92,6 тисячі тонн товарної картоплі, а це більше, ніж будь-коли в історії України за цілий рік.
Загалом з початку сезону 2019—2020 років вже імпортовано понад 142 тисячі тонн картоплі, що в 529 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. Такі цифри оприлюднила Українська плодоовочева асоціація. У її повідомленні з-поміж іншого йдеться про те, що попри зростання імпорту у вересні — жовтні, ціни на бульбу істотно не знизилися — вони вищі, ніж у Польщі та Росії. Хоча картоплю в Україну офіційно постачає переважно Білорусь, де ціни також нижчі, ніж в Україні, але значна частина цієї картоплі має російське походження. Та й безпосередні поставки картоплі в Україну з РФ тривають, оскільки заборони немає. В асоціації вважають, що імпорт у листопаді різко скоротиться, проте залишатиметься істотним. І вже до кінця місяця можливе зниження оптових цін на картоплю.