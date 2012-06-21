Серцева недостатність може призвести до накопичення рідини в дихальних шляхах, що призводить до побічних симптомів.
Серцевий напад – це ситуація, коли людське серце залишається без кисню. Харчування головного м'яза порушують тромби, що утворюються в кровоносних судинах і артеріях. Серед іншого, це може призвести до побічних симптомів, на які лікарі рекомендують звернути увагу.
Коли згустки крові досягають коронарної артерії, серце позбавляється кисню, що викликає серцевий напад. У деяких випадках, це стрімкий процес, який складно виправити. Але іноді організм встигає подати сигнал. Зокрема, кашель і задишка свідчать про ризик розвитку серцевого нападу.
Кардіологи підкреслюють, що серцева недостатність може призвести до накопичення рідини в легенях і дихальних шляхах. Подібний стан супроводжуватиметься важким диханням і болючим кашлем. В такому випадку слід негайно звернутися до лікарні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»