Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Каталог експортерів області «Buy from Cherkasy region» розробили у Департаменті регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації У ньому зібрано інформацію про продукцію понад тридцяти найактивніших підприємств, які працюють у харчовій, хімічній, переробній, машинобудівній, меблевій галузях та легкій промисловості.
Тут представлено інформацію щодо продукції, яка вироблена в регіоні та пропонується для експорту. У подальшому перелік буде доповнений новими виробниками й поширюватиметься серед міжнародних торговельних компаній та асоціацій.
Нині ж каталог розіслано для 65 міжнародних торгових мереж та у 44 посольства України за кордоном, на 25 консульств та 40 представників Торгово-промислової палати України за кордоном для поширення серед бізнес-кіл.