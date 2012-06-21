У вівторок, 2 вересня, Катар оприлюднив логотип Світового кубка 2022 року, який проходитиме в еміраті Перської затоки.
Дизайн футбольного логотипу – стилізована арабська біла унісекс-хустка з бардовим малюнком, відображена у вигляді вісімки, що символізує нескінченність, створюючи форму серця над словами «FIFA WORLD CUP Qatar 2022».
Зображення логотипу зпроектували на величезному фасаді Національного архіву країни в південному районі столиці Мшеїреб. Будівля була освітлена емблемою рівно о 20:22 за місцевим часом (1722 GMT) – за два роки до початку турніру.
Підготовка до глобального футбольного видовища в Катарі прискорилася в останні місяці.
У травні на стадіоні «Аль-Януб», який має 40 000 місць, і був збудований, як перший стадіон для турніру, відкрився фіналом національного кубка Катару.
Арена, спроектована покійним британсько-іракським архітектором Заха Хадідом і розташована в прибережному місті на південь від Дохи, за оцінками експертів, коштує майже 575 мільйонів доларів.
З восьми стадіонів, які Катар будує або реконструює до 2022 року, «Халіфа Інтернаціонал» вже відкритий і прийматиме цьогорічний чемпіонат світу з легкої атлетики.
Чемпіонати стануть головним випробуванням готовності Катару приймати світові спортивні події. Очікується, що сотні тисяч глядачів з'їдуться сюди перед початком лекоатлетичного турніру, який розпочнеться 27 вересня.
Частину амбітного проекту залізничного метро вже вдалося реалізувати, воно відкрилося для громадськості у травні. Решту трилінійної мережі, яка ще будується, буде запущено в 2020 році, набагато випереджаючи початок футбольного турніру.
Ця мережа з'єднає майже всі стадіони Катару, транспортні центри та туристичні пам'ятки країни, коли завершиться будівництво.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»