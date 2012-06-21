Урочиста церемонія введення американських патрульних катерів «Слов’янськ», «Старобільськ», а також пошуково-рятувального судна «Олександр Охрименко» до складу Військово-Морських сил Збройних сил України відбулася в Одесі.
Ці судна типу Island прибули із США в Одесу 21 жовтня після дообладнання та успішних випробувань, повідомляє Укрінформ. Ці швидкохідні судна збудовано в 1980—1990-х роках для Берегової охорони США. Вони можуть розвивати швидкість до 54,6 км/год. Особовий склад — 18 моряків, з них три офіцери. Озброєно кораблі автоматичними артустановками калібру 25 мм і кулеметами калібру 12,7 мм. Кораблі обладнано радіолокаційною станцією, на борту кожного є моторний човен.
Катери успішно пройшли перші ходові випробування після тривалого транспортування на борту вантажного судна Ocean Freedom. І невдовзі 32 наших моряки, які десять тижнів стажувалися у США, нестимуть службу на цих катерах із гарантування морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.