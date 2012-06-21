«Світське життя» вже 15 років знайомить глядачів з нюансами життя відомих особистостей України. У новому сезоні Катерина Осадча продовжить ставити зіркам незручні запитання, щоб дізнатись, що насправді ховається за їх гламурним іміджем.

Оновлений 16-й сезон «Світського життя»

Напередодні 16-го сезону програми «Світське життя», який розпочався 6 лютого, Катерина Осадча презентувала нову заставку, оновлену студію та пообіцяла, що концепція передачі залишиться незмінною. У нових випусках на глядачів чекає ще більше:

♦ конфіденційної інформації;

♦ зіркових таємниць, скандалів, інтриг;

♦ та навіть журналістське розслідування.

Нові іміджеві відео знімали в найкращих київських локаціях: Будинку з химерами, Шоколадному будиночку та Fairmont Grand Hotel.

Дізнатись про час виходу нових випусків, як завжди, допоможе портал https://tv.meta.ua, а Катерина Осадча запрошує разом з нею вирушити у мандрівку за лаштунки зіркового життя.

У першій передачі року ведуча дізнавалась, де, як та з ким проводили зимові свята українські зірки та відомі особистості. Катерина також завітала у гості до Світлани Тарабарової, відвідала художню виставку «Реінкарнації кохання», побувала на прем’єрі циркової вистави «Інші».

Та де б не з’явилася ведуча, вона не тільки веде репортаж зі світського заходу, а й бере бліц-інтерв’ю у представників бомонду. Провокаційні запитання інколи викликають у зірок несподівану реакцію: наприклад, Ірина Білик у 2009 році розтрощила мікрофон, а Наталія Ветвицька вилаяла журналістку.

Цікаві факти про «Світське життя»

Команда програми загальними зусиллями складає власну базу даних про зірок. До реєстру заносять усі дрібниці, щоб ведуча у будь-який момент мала найбільш повну інформацію про персону, з якою буде спілкуватись. Катерина заздалегідь готує запитання та прискіпливо вивчає біографії відомих людей.

Незважаючи на те, що Катерина знайома майже з усіма представниками українського бомонду, вона каже, що друзів серед зірок у неї немає. Своїми друзями ведуча називає колег, разом з якими створює програму.

Усі зірки знають, що від Осадчої у будь-який момент можна отримати найнесподіваніше запитання, тому поводяться досить стримано. Проте, вони розуміють, що потрапити у «Світське життя» – це ознака популярності. За словами Катрини Осадчої, з усіх зірок за час існування програми не неї не ображався лише Олександр Пономарьов.

Особлива візитна картка Осадчої – фантастичні стильні капелюшки. За час існування програми ведуча одягнула понад 700 оригінальних головних уборів. Її навіть називають «королевою капелюшків».

Олесь ГОРИЦВІТ,

для «Урядового кур’єра»