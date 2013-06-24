Заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко провела зустріч із делегацією Міжнародної організації з міграції (МОМ). Серед найголовніших тем перемовин – прогрес у розробленні Стратегії інтегрованого управління кордонами та Стратегії державної міграційної політики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На початку зустрічі Катерина Павліченко подякувала партнерам за всебічну співпрацю та реалізацію спільних ініціатив, які наближають законодавство України до стандартів ЄС.

«Міністерство внутрішніх справ України розглядає партнерство з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) як ключовий елемент у зміцненні спроможностей державних органів у сферах міграційної політики, громадянства, притулку та інтегрованого управління кордонами. Співпраця з МОМ дозволила реалізувати низку важливих ініціатив, зокрема – наближення законодавства України до стандартів ЄС, а також підготовку нових стратегічних документів у сфері міграції та прикордонної безпеки», – заявила заступник Міністра, звертаючись до партнерів.

Своєю чергою заступник Генерального директора МОМ Сон А Лі заявила, що співпраця з МВС – це завжди про результат, попри виклики зумовлені повномасштабним вторгненням.

«В першу чергу хочу висловити солідарність з народом України, який демонструє хоробрість та стійкість в ці складні часи. Попри це, наше партнерство триває, а ви демонструєте результат. Дякую за лідерство у захисті прав дітей, які перетинають кордон, та за відданість європейським реформам», – наголосила Сон А Лі.

Принагідно Катерина Павліченко відзначила підтримку та всебічну допомогу МОМ в реалізації проекту «Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності».

«Завдяки цьому проекту Державна міграційна служба отримала експертизу в гармонізації законодавства, посилення кібербезпеки та аналітичних можливостей, підвищення кваліфікації персоналу, модернізацію інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення. Це має ключове значення для інституційної стійкості системи управління міграцією в умовах війни та євроінтеграційного поступу України», – додала заступник глави МВС України.

Катерина Павліченко наголосила, що на шляху до ЄС Міністерство внутрішніх справ розглядає забезпечення ефективного управління кордонами та розвиток сучасної міграційної політики як ключові компоненти державної політики.

Саме тому МВС зацікавлене в подальшому просуванні відповідних стратегічних документів та тісній координації з міжнародними партнерами.

Окремо присутні зупинились на подальшій співпраці, її перспективах, викликах та ключових потребах у контексті євроінтеграційного курсу та післявоєнного відновлення України.

Своєю чергою Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко висловила вдячність МОМ за багаторічну підтримку та ефективне партнерство: «Для Державної міграційної служби МОМ – це надійний і перевірений партнер. Ви пройшли з нами весь непростий шлях становлення і залишаєтеся поруч. Усе, що сьогодні працює як годинник – від ІТ-рішень до систем реєстрів, – значною мірою ваша заслуга. Ми цінуємо вашу підтримку у розбудові європейських стандартів», – зазначила Наталія Науменко.

Зі свого боку перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко відзначив важливість багаторічної співпраці з Міжнародною організацією з міграції та її вплив на системні зміни у сфері безпеки кордонів: «Ми є стратегічними партнерами вже понад десять років. За цей час спільно реалізовано 33 успішні спільні проекти. Завдяки МОМ ми змогли втілити всі ключові для нас ініціативи, зокрема розробити Стратегію інтегрованого управління кордонами. Багато технічних рішень також створювалися разом із вами, і кожен наш спільний крок – це впевненість у сталому результаті».

Катерина Павліченко підкреслила важливість подальшої підтримки МОМ на всіх етапах – від розробки законодавчих ініціатив до їх впровадження на практиці.

Окрему увагу сторони приділили питанню посилення спроможностей ДПСУ та ДМС. Також обговорювалися перспективи у сфері цифровізації: модернізація реєстрів, оновлення біометричних систем, розвиток аналітичних інструментів та інтеграція до європейських ІТ-платформ, що дозволить значно підвищити ефективність управління міграційними процесами.

Не менш важливою залишається тема підвищення кваліфікації персоналу. Учасники зустрічі зійшлися на думці, що навчальні програми, розроблені у співпраці з МОМ, мають і надалі розвиватися.

“Ми прагнемо подальшого поглиблення професійних знань та навичок працівників Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Національної поліції України, зосереджуючись на таких ключових напрямах як дотримання міжнародних стандартів і прав людини: зокрема, щодо утримання затриманих, дотримання прав людини та належне документування іноземців, вивчення міжнародного законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та кращих практик його застосування. На управлінні кризовими ситуаціями: розвиток спроможності ефективного реагування на конфліктні та кризові ситуації на державному кордоні. Та захисті вразливих категорій: удосконалення знань та навичок щодо виявлення, ідентифікації та захисту вразливих категорій мігрантів, впровадження національних програм чи планів дій боротьби з торгівлею людьми, а також формування ефективних механізмів взаємодії між правоохоронними органами та неурядовими громадськими організаціями”, - зазначила заступник Міністра.

Завершуючи зустріч, Катерина Павліченко зазначила, що Міністерство внутрішніх справ бачить МОМ надійним стратегічним партнером у реалізації комплексної міграційної політики, розбудові сучасної прикордонної системи та наближенні України до членства в Європейському Союзі.

«Ми високо цінуємо партнерство з МОМ як системне, стабільне і стратегічно важливе. Упевнені, що разом зможемо впровадити всі необхідні зміни для ефективного управління міграційними процесами, побудови надійної прикордонної системи та успішного вступу України до ЄС», — підсумувала Катерина Павліченко.