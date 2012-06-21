Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений парламентом закон про вихідний день в Україні 25 грудня і скасування вихідного дня 2 травня.
«Закон підписано... 29.11.17. Повернуто з підписом від президента», — йдеться в розділі про стан проходження цього закону на сайті Верховної Ради України в середу вдень.
Як повідомлялося, 16 листопада народні депутати внесли до переліку святкових і неробочих днів у Трудовому кодексі України Різдво 25 грудня і виключили з цього переліку вихідний день 2 травня.
17 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що закон про вихідний день на Різдво 25 грудня буде підписаний і набере чинності до цієї дати в поточному році. «Я сподіваюся, що цей закон буде підписано ще до 25 грудня президентом України, і всі, хто відзначає Різдво 25 грудня, матимуть можливість святкувати його вже у вихідний день», — сказав спікер парламенту в інтерв'ю телеканалу "Рада".
21 листопада А.Парубій підписав цей закон і він був направлений на підпис президенту.
Різдво (7 січня) за юліанським календарем, прийнятим у православній і греко-католицькій церквах, є в Україні святковим неробочим днем.