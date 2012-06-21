У середині серпня, коли на Херсонщині — найактивніший час збирання кавунів, на Київщину буде відправлено річковим вантажним транспортом першу пробну партію. За п’ять днів у спеціальних охолоджувальних контейнерах кавуни перевозитимуть у столицю, а далі вони потраплятимуть на полиці супермаркетів. Це стане можливим завдяки впровадженню пілотного проекту, мета якого — покращити якість плодово-овочевої продукції у торговельних мережах України, зменшити витрати на логістику продукції з Херсонщини та налагодити збут дрібним фермерам області.
Відповідну угоду про співпрацю підписали одна з відомих торговельних мереж, компанія ТОВ «Нібулон», проект Агентства США з міжнародної допомоги USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» та місцеві фермери. Рішення щодо таких перевезень ухвалили, щоб допомогти малим і середнім підприємцям зайняти полиці супермаркетів, адже торговельні мережі орієнтовані на великі товарні партії.
Адже торік на автомобільні перевезення одного кілограма кавунів витрачали одну гривню, що значно впливало на ціну. Річкові перевезення будуть дешевшими. А покупці дедалі частіше цікавляться якістю й походженням продукції.
Також у реалізації проекту зацікавлений керівник проекту USAID «Підтримка аграрного та сільського розвитку» Патрік Рейдер: «Наш проект допоможе дрібним фермерам Херсонської області об’єднатися, сформувати великі партії продукції й побудувати новий ефективний ланцюжок постачання з полів Херсонщини до великих торговельних мереж. Буде застосовано сучасні міжнародні стандарти логістики і пакування, а споживачі отримають якісні свіжі кавуни».
Завдяки співпраці Херсонської облдержадміністрації та ТОВ «Нібулон» на Херсонщині активно розвивається річкова інфраструктура, яка дасть змогу зняти навантаження з доріг області та знайти нові ринки збуту в Україні херсонським фермерам.
«Ідея таких перевезень була закладена ще під час планування перевантажувального термінала «Нібулон», щоб надати змогу сільгоспвиробникам вийти на нові ринки збуту, — зазначив голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв. — Ми збережемо традицію: херсонські кавуни продаватимуть киянам за доступними цінами».