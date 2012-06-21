Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині перебуває делегація Республіки Казахстан, яка протягом тижня вивчатиме тамтешній досвід у запровадженні механізму аграрної розписки.
Аграрна розписка, те ж саме що вексель. А вексель – це грошовий документ, який у письмовому форматі зобов’язує сплатити певну суму коштів у визначений термін. Коли виробник сільськогосподарської продукції отримує в кредит якийсь товар: насіння, добрива, він гарантує розпискою, що поверне позичене. Наприклад, якщо це товарна розписка, то виплата буде товаром: соєю, пшеницею тощо. Цей механізм необхідний для посилення відповідальності двох сторін та захищеності постачальника. Особливість аграрної розписки у тому, що конкретна продукція закріплюється за конкретною ділянкою землі. Тобто вона містить кадастровий номер землі, поля і назву продукції.
Також існує фінансова аграрна розписка. Банк дає кредит фермеру, або агропідприємству під майбутній урожай. Зазвичай більша частина кредиту дається на техніку і тільки малий відсоток на урожай. Проте, завдяки розписці можливий й інший варіант. Позичальник зобов’язується повернути кошти, а під заставу беруть його урожай з конкретної ділянки землі.
Аграрна розписка реєструється нотаріусом і публікується у спеціальному реєстрі. Це офіційний документ, так зване «боргове зобов’язання». Далі звична процедура: «виростив-продав-сплатив кошти». Тримач аграрної розписки повертає її сільгоспвиробнику. Потім вона виключається із реєстру.
Якщо виробник не розрахувався за об’єктивними причинами, відповідальність не знімається. Зобов’язання переносять на наступний рік. Проте, якщо ж виробник відмовився платити без причини, постачальник звертається до нотаріуса, оформлює документ за яким вилучається продукція.
На Полтавщині зараз працюють майже 3 тисячі аграрних підприємств, із них 2 тисячі – фермерські господарства. Причиною реалізації аграрних розписок у регіоні стало те, що маленькі фермерства не завжди можуть отримати кредит на свій розвиток.
– Полтавщина за якістю ґрунтів є унікальним регіоном. Аграрні розписки – це залучення коштів, що допомагають розвивати аграрний бізнес. Також це збільшує довіру між державою та бізнесом, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
За перший рік дії аграрних розписок в області залучили майже 40 мільйонів гривень. А минулоріч ця сума збільшилася у 18 разів. Наразі Полтавщина займає друге місце за кількістю оформлених аграрних розписок. Та перше – за обсягом залучення кредитних ресурсів.
Першою на Полтавщині оформляти аграрні розписки почала нотаріус із Хорольського району Дар’я Береза.