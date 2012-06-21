Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв затвердив нову редакцію національної абетки на основі латиниці.
Про це повідомляє прес-служба президента Казахстану.
Нурсултан Назарбаєв вніс зміни до указ, підписаному наприкінці жовтня2017 року.
Згідно з документом, остаточний перехід на латиницю має завершитися до 2025 року.
Раніше Назарбаєв заявляв, що кирилична абетка спотворює казахську мову. Зокрема, за його словами, в казахській мові немає літер «щ», «ю», «я», «ь». Він додав, що викладання латиною в перших класах шкіл розпочнеться у 2022 році.
Про намір перевести до 2025 року казахську мову з кирилиці на латиницю президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив в квітні 2017-го. Обов'язковому перекладу підлягатимуть книги, документи та періодичні видання.