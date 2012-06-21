27 вересня 2017 року в Києві в Національній Академії наук України Посольством Республіки Казахстан в Україні був організований «круглий стіл». Його основними темами стали 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Казахстаном і Україною й модернізаційні процеси в Казахстані.
У заході взяли участь глави дипломатичних місій, народні депутати Верховної Ради, керівники державних органів України, представники творчої і наукової галузей, бізнес-спільноти, ЗМІ.
У своєму виступі посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв підкреслив особливу історичну роль Президента Нурсултана Назарбаєва у встановленні братніх відносин між двома країнами, заснованих на принципах поваги взаємних інтересів. Глава дипломатичної місії детально поінформував про основні положення програми модернізації суспільної свідомості, а також політичні й економічні перетворення в Казахстані.
Віце-президент Національної академії наук України Сергій Пирожков високо оцінив модель казахстанського розвитку, в основі якої — політична стабільність і ліберальна економіка. Країні вдалося уникнути конфліктів. Все це згуртувало народ Казахстану і зміцнило позитивний імідж країни на міжнародній арені. Успіхи Казахстану пов'язані з ім'ям Нурсултана Назарбаєва, — наголосив академік.
Керівник групи Верховної Ради України з міжпарламентський зв'язків з Республікою Казахстан, Народний депутат Руслан Демчак поінформував про розвиток міжпарламентських зв'язків. Він назвав Главу Казахстану «архітектором» казахстансько-українських відносин і запевнив про намір докладати всіх можливих зусиль для подальшого поглиблення співпраці між двома країнами.
Заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба заявив, що співпраця України і Казахстану в сфері освіти динамічно розвивається, хоча потенціал ще далеко не вичерпаний. Додав, що «ми зі свого боку уважно стежимо за інноваціями в сфері освіти Казахстану і знаходимо тут багато спільного з Україною, адже наша освітня реформа теж покликана відкрити український шлях в інноваційне, модернізоване майбутнє».
Віце-президент Торгово-промислової палати України, Національний комісар ЕКСПО Сергій Свистіль високо відгукнувся про міжнародну виставку «Астана-ЕКСПО — 2017», під час якої українська сторона на гідному рівні представила свої розробки і ноу-хау в сфері відновлюваної енергетики. Це дало змогу укласти низку взаємовигідних угод з казахстанськими інвесторами. Спостерігається позитивна тенденція створення спільних підприємств. Ще одним механізмом зі стимулювання торговельно-економічного співробітництва, за його словами, стала домовленість про створення Торгових будинків, головним завданням яких стане консолідація товарних потоків і поліпшення умов транзиту і перевезення вантажів.
Українські академічні та експертні кола високо оцінили амбітні завдання, які поставив для себе Казахстан. Особливо зауважили, що успішний досвід Казахстану в багатьох сферах життєдіяльності вже отримав широке міжнародне визнання. До того ж зазначили, що послідовне впровадження тримовності в освітні програми та переклад сотні найкращих підручників на казахську мову та інші заходи стануть важливими чинниками формування конкурентоздатної нації і загалом конкурентоздатної держави.
Посольство Республіки Казахстан в Україні