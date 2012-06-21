«Казкова скриня»— так називається спільний проект Луганського обласного радіо «Пульс», телеканалу ЛОТ і громадської організації «Суспільна думка». Він об’єднав юних художників, авторів і читців. Участь у проекті взяли понад 1000 дітлахів Луганщини. Хлопчики і дівчатка творили у трьох конкурсах: «Казковий малюнок», «Найкраща казка» та «Маленький казкар». Підсумком став вихід аудіодиска з українськими народними казками, де всі герої оповідань розмовляють голосом акторки Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Ольги Яковенко.
Презентація проекту перетворилася на справжнє свято. Весело й радісно було не лише тим дітям, котрі наважилися взяти участь у конкурсах проекту й отримали нагороди, а всім, бо кольоровий мікс із танців та привітань, ігор та уривка з театральної вистави нікого у залі не залишив байдужим.
А багато хто добирався заради цього свята здалеку. Шестикласниця Наталочка Ліщенко приїхала до Сєверодонецька з мамою з Новоайдарського району. І з подивом дізналася, що написане нею оповідання «Птах, що приносить надію» стало одним з чотирьох переможців у конкурсі «Найкраща казка».
«То моя перша казочка, — розповідає дівчинка. — Наша вчителька сказала: хто хоче, той може написати і відіслати на конкурс. І ми разом з подругами Євгенією та Євою вирішили спробувати. Женя написала про дівчинку, яка вміла розмовляти з тваринами, а Єва нам так і не розповіла, про що була її казка. А моєю першою читачкою, помічницею і редактором стала мама. Тепер думаю: можна ще про щось написати!»
Мама Наталія Михайлівна радіє за маленьку казкарку і каже, що тепер разом слухатимуть радіо «Пульс», адже саме там мають прозвучати найкращі з авторських оповідань маленьких жителів Луганщини.
«Саме так, — підтверджує головний редактор обласного радіо «Пульс» Ірина Коваль. — Проект став можливим саме завдяки ініціативі директора телеканалу ЛОТ Андрія Шаповалова. Спершу ми не дуже вірили, а коли таки взялися до роботи, то по-новому переосмислили цей матеріал, українську казку і все українське, що у нас всередині».