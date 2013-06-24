1 липня, Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін та заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зустрілися в Києві з представниками Аудиторської Ради Ukraine Facility - заступником Голови Ради Хайсом де Врісом, членом Ради Гуннаром Вельцхольцем, Головою Секретаріату Нільсом Вестфалем і Керівником команди експертів Яном ван Тайненом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили ефективність та прозорість використання коштів в рамках Інструменту Ukraine Facility, а також виконання Україною узгоджених умов, які є передумовою для подальшого фінансування.

Керівництво Мінфіну подякувало європейським партнерам за підтримку та підкреслило, що Інструмент Ukraine Facility для України є ключовим для забезпечення передбачуваного фінансування державного бюджету та залучення технічної допомоги ЄС.

“На сьогодні Європейський Союз є головним донором бюджетної підтримки для України з початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року Україна отримала від Європейського Союзу близько 52,5 млрд євро бюджетної допомоги, що є потужним сигналом солідарності з боку ЄС та проявом високої довіри до Уряду України. Саме тому прозоре та підзвітне використання коштів донорів, зокрема у межах програми Ukraine Facility, - беззаперечний пріоритет Уряду та одне з головних завдань Мінфіну”, - наголосив Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін.

Сторони обговорили реформи Уряду України для забезпечення ефективного й прозорого використання міжнародної допомоги. Йшлося про оновлення стратегії управління державними фінансами, покращення системи управління публічними інвестиціями та посилення контролю за розподілом донорських коштів. У Мінфіні акцентували, що ці зміни допоможуть результативно використовувати кожен євро допомоги від ЄС та зміцнити довіру партнерів до України.

“Інструмент Ukraine Facility – це не просто фінансовий механізм. Це потужний драйвер реформ для забезпечення макроекономічної стабільності та європейської інтеграції України. Переконаний, що завдяки нашій спільній роботі ми досягнемо суттєвих результатів”, – підсумував заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

На сьогодні Україна продовжує демонструвати прогрес у реалізації механізму Ukraine Facility. Загалом у рамках програми до державного бюджету вже надійшло 19,6 млрд євро. Завдяки злагодженій співпраці з ЄС, Україна у квітні успішно залучила перший транш 2025 року у межах Ukraine Facility обсягом 3,5 млрд євро та вже невдовзі планує залучити черговий транш у розмірі 3,1 млрд євро.

Із 151 умови Плану України в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки Україна виконала усі кроки за 2024 рік, а також здійснила прогрес у виконанні індикаторів на поточний 2025 рік. Виконання цих заходів закладає фундамент для подальшого відновлення й розвитку економіки, інтеграції до ЄС, а також залучення фінансування на потреби держбюджету та стимулювання інвестицій.

Нагадаємо, Європейська Комісія створила Аудиторську Раду у червні 2024 року з мандатом до кінця червня 2028 року. Її місія – забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility у співпраці з Урядом України. Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024-2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка – 38,27 млрд євро.

У лютому 2025 року Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської Ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління. Від України відповідальним за аудит виконання Плану України для реалізації інструменту Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів.

У березні 2025 року було підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством фінансів України і Аудиторською Радою Ukraine Facility.