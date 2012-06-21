Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць оперативно відреагував на факт використання символіки самопроголошеної «ДНР» під час святкування Дня шахтаря у прифронтовому Мирнограді. Як вже повідомляв «Урядовий кур’єр», того вечора на двох великих екранах біля святкової сцени періодично виставляли вітальну листівку із стрічкою кольорів «республіки». «Терміново подаю звернення до СБУ для надання правової оцінки та реагування», – повідомив керівник області у відповідь на звернення активістів Мирнограда.
Триває з’ясування причин згаданих дій представників оргкомітету з підготовки свята. А тим часом мешканці краю згадують, що сліпе орієнтування на зразки проросійської чи російської продукції та їх копіювання, на жаль, далеко не поодинокий випадок на території Донеччини. Зокрема недавно з’ясувалося, що виготовлену статуетку «Чарівний пендель», яку колишній голова Донецької ОДА Павло Жебрівський гучно нахвалявся вручати місцевим горе-чиновникам, стала … плагіатом статуетки «Народний пендель» Федерації автовласників Росії зразка 2015 року. Як періодично риторично запитував один кіногерой: просто збіг? Хтозна.