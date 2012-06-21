Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відразу п’ять представників Полтавщини посіли призові місця на Всеукраїнських спортивних змаганнях серед голів сільських, селищних рад, голів і старост ОТГ, що відбулися в Скадовську за підтримки Національного олімпійського комітету та Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», і в яких взяли участь більше 300 очільників громад із 19 областей.
Голова Полтавського районного осередку «Колосу» Світлана Рябота розповіла, що завдяки голові Коломацької ОТГ Євгенові Почечуну та голові Степненської сільської ради Андрієві Кубраку команда Полтавщини виборола III місце з міні-футболу. Голова Валківської сільради Віктор Якимович став бронзовим призером серед гирьовиків. Показавши хороші результати у двох вправах – поштовх двох гир по 24 кілограми кожна і ривок однією рукою такої ж ваги. Голова Мачухівської ОТГ Валерій Білокінь виборов шосте місце у змаганнях з настільного тенісу. А керівниця Тахтаулівської сільради Олена Кравцова увійшла до десятки кращих шашкісток.