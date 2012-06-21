Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Генеральний директор одного з машинобудівних підприємств Краматорська на Донеччині опинився під слідством, оскільки певний час ігнорував законне право своїх підлеглих на отримання ними свого заробітку за працю. Такі дії керівника вже підтвердили правоохоронці під час вже завершеного досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1. ст. 175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати).
«Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по грудень 2019 року вказана посадова особа умисно, з порушенням трудового законодавства, згідно з яким оплата праці здійснюється у першочерговому порядку, не виплатила заробітну плату 584 працівникам підприємства», — повідомили в прокуратурі Донецької області.
Всього через згадані дії «генерала» людям заборгували більше 20 мільйонів гривень. Досі вдалося відшкодувати майже 19 мільйонів, а подальшу долю керівника вирішуватиме суд, куди вже передали матеріали кримінального провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.