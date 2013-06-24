Уряд виплатив українцям у червні майже 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Виплати отримали понад 3,5 млн учасників програми, які накопичили більш як 2 гривні кешбеку й активували свої картки для виплат у застосунку «Дія». Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки і ліки, зареєстровані у програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Ключові цифри програми на 31 липня 2025 року:

майже 3,4 млрд грн — загальна сума виплаченого кешбеку від початку втілення програми у вересні 2024 року;

58,5% усіх користувачів — віком до 45 років; 23,7% — 45—60 років, 17,8% — 60+;

61% користувачів — жінки, 39% — чоловіки;

у програмі зареєструвалося понад 1800 виробників;

кешбек доступний на майже 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва.

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.

Мета програми — зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Кешбек обсягом 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі, серед яких продукти та напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин та інші, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.